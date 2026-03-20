В Ростове Великом вандалы испортили 34 остановки

В Ростове Великом неизвестные испортили 34 новых павильона на остановках общественного транспорта путем расклейки объявлений. Об этом сообщил глава округа Андрей Шатский.

19 марта господин Шатский призвал расклейщика, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения, явиться добровольно в управление муниципального контроля. 20 марта глава округа констатировал, что в связи с неявкой материалы передадут правоохранительным органам для возбуждения уголовного дела по статье о вандализме.

«На этот раз ущерб оказался особенно масштабным — испорчено 34 новые остановки общественного транспорта. Многие горожане уже обратили внимание на уродливые клеевые разводы, оставшиеся после расклейки объявлений. Помимо уголовной ответственности, нарушителей ждет и административное наказание: за каждую незаконную расклейку предусмотрен штраф в размере 3000 руб., а в нашем случае общая сумма превысила 100 тыс. руб. — это уже весьма ощутимо»,— написал Андрей Шатский.

Ранее в Ярославле 10-летний ребенок предметом, похожим на аварийный молоток из автобуса, разбил остекленение новой остановки. Как сообщили в областной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора, ущерб от действия школьницы составил более 40 тыс. руб. Возмещать его будут родители.

Алла Чижова