В Ярославле полиция нашла разбившего стекло остановки ребенка

В Ярославле полиция установила личность девочки 2016 года рождения, которая разбила остекление остановки общественного транспорта «Автовокзал». Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

13 марта в областной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора опубликовали видео инцидента. На видео заметно, как ребенок несколько раз постукивает по стеклу, а затем оно трескается. В инспекции обратили внимание, что стекло разбили предметом, похожим на аварийный молоток из автобуса. По факту произошедшего полиция провела проверку и установила личность несовершеннолетней, причастной к ситуации.

«В ходе беседы с полицейскими объяснить свои действия ребенок не смог. Собранные по факту произошедшего материалы будут направлены правоохранителями в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер профилактического характера»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова