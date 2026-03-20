Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Директор областного «Проектного института» покинул свой пост

Директор ГБУ ЯО «Проектный институт» Сергей Краснов покинул свой пост. Об этом он сам сообщил «Ъ-Ярославль». 19 марта у господина Краснова закончился трудовой контракт, который он решил не продлевать.

Сергей Краснов

Сергей Краснов

Фото: минстрой РФ

Сергей Краснов

Фото: минстрой РФ

По словам специалиста, он покинул пост ради продолжения карьеры, у него есть предложения о работе, которые он рассматривает. Наиболее вероятным местом работы он назвал Москву.

«Ухожу только с теплыми чувствами и, наверное, даже с некоторой гордостью. За эти два года случилось достаточно много хорошего. Я приходил в институт со штатом чуть больше 30 человек, сейчас это проектировщик номер один в области: 250 профессионалов, способных решить практически любую задачу. Чувство искренней благодарности губернатору и правительству области за поддержку и веру в меня и команду»,— сказал «Ъ-Ярославль» Сергей Краснов.

Как указано на странице ГБУ ЯО «Проектный институт» ВКонтакте, под руководством Сергея Краснова было разработано более сотни проектов по строительству и реконструкции социальных объектов и благоустройству территорий.

По данным «СПАРК-Интерфакс», специалист возглавлял учреждение с 28 марта 2024 года. Также он занимает пост председателя Общественного совета при министерстве строительства Ярославской области. Проектный институт был создан в 2023 году по инициативе губернатора Михаила Евраева для проектирования объектов, которые финансируются из регионального и муниципальных бюджетов.

Антон Голицын

Новости компаний Все