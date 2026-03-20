Директор областного «Проектного института» покинул свой пост

Директор ГБУ ЯО «Проектный институт» Сергей Краснов покинул свой пост. Об этом он сам сообщил «Ъ-Ярославль». 19 марта у господина Краснова закончился трудовой контракт, который он решил не продлевать.

Сергей Краснов

По словам специалиста, он покинул пост ради продолжения карьеры, у него есть предложения о работе, которые он рассматривает. Наиболее вероятным местом работы он назвал Москву.

«Ухожу только с теплыми чувствами и, наверное, даже с некоторой гордостью. За эти два года случилось достаточно много хорошего. Я приходил в институт со штатом чуть больше 30 человек, сейчас это проектировщик номер один в области: 250 профессионалов, способных решить практически любую задачу. Чувство искренней благодарности губернатору и правительству области за поддержку и веру в меня и команду»,— сказал «Ъ-Ярославль» Сергей Краснов.

Как указано на странице ГБУ ЯО «Проектный институт» ВКонтакте, под руководством Сергея Краснова было разработано более сотни проектов по строительству и реконструкции социальных объектов и благоустройству территорий.

По данным «СПАРК-Интерфакс», специалист возглавлял учреждение с 28 марта 2024 года. Также он занимает пост председателя Общественного совета при министерстве строительства Ярославской области. Проектный институт был создан в 2023 году по инициативе губернатора Михаила Евраева для проектирования объектов, которые финансируются из регионального и муниципальных бюджетов.

Антон Голицын