На Кубани в 2025 году выявили лишь один случай бешенства среди домашних животных
За прошедший год в Краснодарском крае был зафиксирован единичный случай заражения бешенством у домашнего животного, рассказали «Ъ-Кубань» в региональном департаменте ветеринарии. По данным ведомства, инцидент произошел в Павловском районе, где заболел кот.
«В январе 2025 года на территории Краснодарского края зарегистрирован один случай бешенства среди домашних животных — в Павловском муниципальном районе»,— говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что специалистами были незамедлительно проведены все необходимые противоэпизоотические мероприятия в очаге инфекции и на прилегающих территориях, включая введение ограничительных мероприятий (карантина).
Бешенство остается одним из наиболее опасных заболеваний, общих для человека и животных, с летальным исходом в 100% случаев при отсутствии своевременной вакцинации. Владельцам домашних питомцев рекомендуется строго соблюдать график профилактических прививок против бешенства, который является обязательным на всей территории Краснодарского края.