Путин созвонился с Токаевым

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Во время беседы господин Путин поздравил казахстанского коллегу с успешным референдумом по новой конституции республики.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

Результаты голосования, указали в пресс-службе Кремля, продемонстрировали «доверие граждан к проводимому... курсу на динамичное социально-экономическое развитие страны». Главы двух государств также выразили готовность продолжать развитие двусторонних отношений.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили график предстоящих контактов с учетом председательства Казахстана в Евразийском экономическом союзе. Российский президент направил господину Токаеву поздравительную телеграмму.