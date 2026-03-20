Путин созвонился с Токаевым

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Во время беседы господин Путин поздравил казахстанского коллегу с успешным референдумом по новой конституции республики.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Результаты голосования, указали в пресс-службе Кремля, продемонстрировали «доверие граждан к проводимому... курсу на динамичное социально-экономическое развитие страны». Главы двух государств также выразили готовность продолжать развитие двусторонних отношений.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили график предстоящих контактов с учетом председательства Казахстана в Евразийском экономическом союзе. Российский президент направил господину Токаеву поздравительную телеграмму.

