Олимпийский чемпион Макэвой установил мировой рекорд на дистанции 50 м кролем

Австралийский пловец Кэмерон Макэвой установил новый рекорд на дистанции 50 м кролем. На Открытом чемпионате Китая он показал время 20,88 секунды.

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Макэвой превзошел достижение бразильца Сезара Сьелу. В 2009 году на чемпионате Бразилии он преодолел дистанцию за 20,91 секунды.

Кэмерону Макэвою 31 год. На Олимпиаде 2024 года он завоевал золото. Также пловец является трехкратным бронзовым призером Игр и двукратным чемпионом мира.

Таисия Орлова