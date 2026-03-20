Набиуллина не согласна с тенденцией ослабления рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сочла преждевременным разговор о выраженной тенденции ослабления курса рубля. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам совещания по ключевой ставке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Курс рубля в последние недели ослаб, но в целом колеблется примерно в том диапазоне, в котором он находился в течение прошедшего года. Говорить о выраженной тенденции преждевременно»,— сказала Эльвира Набиуллина. По ее словам, нынешняя ситуация вокруг курса рубля соответствует ожиданиям бизнеса. Несмотря на то что это проинфляционный фактор, важно учитывать, в каком диапазоне находится курс и что бизнес закладывает в решения, добавила госпожа Набиуллина.

Текущее ослабление российской валюты, пояснила глава ЦБ, связано с низкой ценой на нефть в январе текущего года и приостановкой операций по бюджетному правилу. Минфин России решил отложить операции по покупке и продаже на валютном рынке в марте 2026 года из-за планируемых изменений цены отсечения нефти.