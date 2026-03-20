Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Набиуллина об инфляции, влиянии иранской войны на экономику и дефиците кадров

Глава ЦБ: ключевую ставку не будут снижать «автоматически»

Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров Банка России. Она рассказала о влиянии повышения НДС на инфляцию, росте цен, обстановке на рынках инвестиций и труда. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Инфляция

  • Темпы роста цен в феврале снизились до уровней, близких к значениям второй половины прошлого года.
  • Повышение НДС, акцизов и сборов в основном было перенесено в цены в первые недели года.
  • Показатели устойчивой инфляции в феврале указывают на умеренное ценовое давление.
  • По оценке ЦБ, текущая устойчивая инфляция в начале этого года не выросла и находится в диапазоне 4–5% в пересчете на год.
  • В феврале-марте инфляционные ожидания вернулись к средним уровням прошлого года.
  • Регулятор обеспокоен тем, что инфляционные ожидания все еще высокие, несмотря на то, что фактический рост цен значительно замедлился за прошедший год.
  • Высокие инфляционные ожидания — это один из факторов, которые требуют от ЦБ осторожности при снижении ставки.

Экономика

  • Оперативные данные начала года подтверждают охлаждение внутреннего спроса, особенно потребительской активности.
  • На сдержанную динамику спроса в первом квартале указывают и текущие оценки в опросах предприятий.
  • Значительное снижение оценок в начале года произошло в сегменте малого и микробизнеса.
  • В ближайшие месяцы ЦБ сможет лучше оценить устойчивость и масштаб замедления роста потребления, после того, как уйдут эффекты перераспределения покупок во времени.
  • Ситуация на рынке труда развивается в рамках сложившихся трендов.
  • Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2025 года немного уменьшился, но остался вблизи рекордных уровней, на которые инвестиции вышли за последние годы. Картина неоднородна по отраслям.
  • Инвестиционные планы на этот год более сдержанные. При этом опросы предприятий показывают, что число компаний, которые намереваются нарастить инвестиции и производственные мощности в текущем году, больше, чем тех, кто планирует их снизить.
  • По оценке регулятора, производственные возможности экономики продолжают расширяться, и при наблюдаемой сдержанной динамике спроса он придет в соответствие с предложением товаров и услуг в ближайшие месяцы.
  • По оперативным данным Росстата видим, что экономическая активность складывается ниже прогноза на первый квартал года, среди факторов — высокая база и погода.

Ситуация на Ближнем Востоке

  • Эскалация на Ближнем Востоке существенно влияет на конъюнктуру мировых рынков сырьевых товаров.
  • Эффект для российской экономики будет зависеть от продолжительности и масштаба этих геополитических событий. Сейчас давать оценки того, какими будут совокупные эффекты внешних событий для экономики России, пока рано.
  • Ситуация в регионе краткосрочно поддержит рубль и экспортные доходы России. Однако в долгосрочной перспективе конфликт может стать проинфляционным фактором.
  • Кроме того, проблемы с логистикой могут оказать неблагоприятное влияние и на объемы российского экспорта.

Курс рубля

  • Курс рубля в последние недели ослаб, но в целом колеблется примерно в том диапазоне, в котором он находился в течение прошедшего года. Говорить о выраженной тенденции преждевременно.
  • Для ЦБ валютный курс не был значимым фактором для принятия решения о снижении ключевой ставки.
  • Нынешняя ситуация вокруг курса рубля соответствует ожиданиям бизнеса.
  • Несмотря на то, что ослабление курса является проинфляционным фактором, важно учитывать, в каком диапазоне находится курс и что бизнес закладывает в решения.
  • Текущее ослабление российской валюты связано с низкой ценой на нефть в январе и приостановкой операций по бюджетному правилу.

Риски

  • Регулятор по-прежнему оценивает проинфляционные риски как преобладающие.
  • Оценки будущей инфляции, в особенности у населения, остаются повышенными. Неблагоприятный внешний фон может дополнительно замедлить их снижение.
  • Сохраняются риски, связанные с дефицитом кадров.
  • Внешние условия — это фактор роста, неопределенности.
  • Еще один важный фактор, который существенно влияет на пространство для снижения ключевой ставки — это бюджетная политика.
  • Изменение параметров бюджета относительно объявленных может как увеличивать это пространство, так и сужать его.

Кредитный рынок

  • ЦБ не видит больших продаж жилья, купленного по льготной ипотеке, но этот эффект не исключен в будущем.
  • Снижение инфляции может поддержать рынок ипотеки.
  • Ставки по кредитам в РФ остаются высокими, но тренд снижения налицо.

Перспективы

  • Значительно выросла неопределенность, связанная с внешними условиями и будущими параметрами бюджета.
  • ЦБ может потребоваться время для того, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация.
  • Регулятор будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, но это снижение не будет автоматическим.
  • Банк России продолжит двигаться плавно и сбалансированно, чтобы снизить инфляцию до 4% и надежно закрепить ее вблизи этого уровня в дальнейшем.
  • Пока РФ выходит на экономический рост в рамках прогноза 0,5-1,5% в 2026 году.
  • Текущие решения по ставке уже в этом году поставят точку в истории с высокой инфляцией.

Эрдни Кагалтынов

