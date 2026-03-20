Набиуллина об инфляции, влиянии иранской войны на экономику и дефиците кадров
Глава ЦБ: ключевую ставку не будут снижать «автоматически»
Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров Банка России. Она рассказала о влиянии повышения НДС на инфляцию, росте цен, обстановке на рынках инвестиций и труда. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России
Инфляция
- Темпы роста цен в феврале снизились до уровней, близких к значениям второй половины прошлого года.
- Повышение НДС, акцизов и сборов в основном было перенесено в цены в первые недели года.
- Показатели устойчивой инфляции в феврале указывают на умеренное ценовое давление.
- По оценке ЦБ, текущая устойчивая инфляция в начале этого года не выросла и находится в диапазоне 4–5% в пересчете на год.
- В феврале-марте инфляционные ожидания вернулись к средним уровням прошлого года.
- Регулятор обеспокоен тем, что инфляционные ожидания все еще высокие, несмотря на то, что фактический рост цен значительно замедлился за прошедший год.
- Высокие инфляционные ожидания — это один из факторов, которые требуют от ЦБ осторожности при снижении ставки.
Экономика
- Оперативные данные начала года подтверждают охлаждение внутреннего спроса, особенно потребительской активности.
- На сдержанную динамику спроса в первом квартале указывают и текущие оценки в опросах предприятий.
- Значительное снижение оценок в начале года произошло в сегменте малого и микробизнеса.
- В ближайшие месяцы ЦБ сможет лучше оценить устойчивость и масштаб замедления роста потребления, после того, как уйдут эффекты перераспределения покупок во времени.
- Ситуация на рынке труда развивается в рамках сложившихся трендов.
- Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2025 года немного уменьшился, но остался вблизи рекордных уровней, на которые инвестиции вышли за последние годы. Картина неоднородна по отраслям.
- Инвестиционные планы на этот год более сдержанные. При этом опросы предприятий показывают, что число компаний, которые намереваются нарастить инвестиции и производственные мощности в текущем году, больше, чем тех, кто планирует их снизить.
- По оценке регулятора, производственные возможности экономики продолжают расширяться, и при наблюдаемой сдержанной динамике спроса он придет в соответствие с предложением товаров и услуг в ближайшие месяцы.
- По оперативным данным Росстата видим, что экономическая активность складывается ниже прогноза на первый квартал года, среди факторов — высокая база и погода.
Ситуация на Ближнем Востоке
- Эскалация на Ближнем Востоке существенно влияет на конъюнктуру мировых рынков сырьевых товаров.
- Эффект для российской экономики будет зависеть от продолжительности и масштаба этих геополитических событий. Сейчас давать оценки того, какими будут совокупные эффекты внешних событий для экономики России, пока рано.
- Ситуация в регионе краткосрочно поддержит рубль и экспортные доходы России. Однако в долгосрочной перспективе конфликт может стать проинфляционным фактором.
- Кроме того, проблемы с логистикой могут оказать неблагоприятное влияние и на объемы российского экспорта.
Курс рубля
- Курс рубля в последние недели ослаб, но в целом колеблется примерно в том диапазоне, в котором он находился в течение прошедшего года. Говорить о выраженной тенденции преждевременно.
- Для ЦБ валютный курс не был значимым фактором для принятия решения о снижении ключевой ставки.
- Нынешняя ситуация вокруг курса рубля соответствует ожиданиям бизнеса.
- Несмотря на то, что ослабление курса является проинфляционным фактором, важно учитывать, в каком диапазоне находится курс и что бизнес закладывает в решения.
- Текущее ослабление российской валюты связано с низкой ценой на нефть в январе и приостановкой операций по бюджетному правилу.
Риски
- Регулятор по-прежнему оценивает проинфляционные риски как преобладающие.
- Оценки будущей инфляции, в особенности у населения, остаются повышенными. Неблагоприятный внешний фон может дополнительно замедлить их снижение.
- Сохраняются риски, связанные с дефицитом кадров.
- Внешние условия — это фактор роста, неопределенности.
- Еще один важный фактор, который существенно влияет на пространство для снижения ключевой ставки — это бюджетная политика.
- Изменение параметров бюджета относительно объявленных может как увеличивать это пространство, так и сужать его.
Кредитный рынок
- ЦБ не видит больших продаж жилья, купленного по льготной ипотеке, но этот эффект не исключен в будущем.
- Снижение инфляции может поддержать рынок ипотеки.
- Ставки по кредитам в РФ остаются высокими, но тренд снижения налицо.
Перспективы
- Значительно выросла неопределенность, связанная с внешними условиями и будущими параметрами бюджета.
- ЦБ может потребоваться время для того, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация.
- Регулятор будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, но это снижение не будет автоматическим.
- Банк России продолжит двигаться плавно и сбалансированно, чтобы снизить инфляцию до 4% и надежно закрепить ее вблизи этого уровня в дальнейшем.
- Пока РФ выходит на экономический рост в рамках прогноза 0,5-1,5% в 2026 году.
- Текущие решения по ставке уже в этом году поставят точку в истории с высокой инфляцией.