ЦБ продолжил снижение
Новая ключевая ставка — 15%
Центробанк снизил ставку еще на 50 базисных пунктов, до 15% годовых. Свое решение регулятор связал с тем, что российская экономика приближается к траектории сбалансированного роста, а рост цен в феврале после временного ускорения в январе замедлился. При этом «значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий», видимо в том числе и поэтому на более существенное снижение ставки ЦБ не решился.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Приняв ожидавшееся большинством аналитиков решение о продолжении цикла снижения ставки — теперь с 15,5% до 15%, Банк России прежде всего отметил успехи в подавлении инфляции. Хотя в первые два месяца года рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 10,2% в пересчете на год после 4,4% в четвертом квартале, в отдельно взятом феврале инфляция существенно замедлилась «после исчерпания влияния разовых факторов» (речь в первую очередь о повышении НДС.— “Ъ”). С их исключением оценка устойчивой инфляции в целом находится в диапазоне 4–5% в пересчете на год, проинформировал регулятор.
Инфляционные ожидания населения на год вперед в марте немного подросли (с 13,1% до 13,4%), но ЦБ не считает такой рост значимым. Тем не менее «их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции», отмечает регулятор.
Инфляция и ключевая ставка
По части экономики ЦБ фиксирует замедление роста экономической активности в начале года и «некоторое охлаждение» потребительского спроса после сильной динамики в конце 2025-го, которая была связана с ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора. Напряженность на рынке труда постепенно снижается, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться и находится на минимальном значении с середины 2023 года — компании по опросам планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023–2025 годами.
Рынки ждали от ЦБ оценки готовящегося правительством изменения бюджетного правила, но поскольку в связи со взлетом цен на нефть принятие решения пока, видимо, отложено, регулятор был лаконичен: «Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. На среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики».
Следующее заседание совета директоров Банка России по ставке запланировано на 24 апреля 2026 года.