ЦБ продолжил снижение

Центробанк снизил ставку еще на 50 базисных пунктов, до 15% годовых. Свое решение регулятор связал с тем, что российская экономика приближается к траектории сбалансированного роста, а рост цен в феврале после временного ускорения в январе замедлился. При этом «значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий», видимо в том числе и поэтому на более существенное снижение ставки ЦБ не решился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Приняв ожидавшееся большинством аналитиков решение о продолжении цикла снижения ставки — теперь с 15,5% до 15%, Банк России прежде всего отметил успехи в подавлении инфляции. Хотя в первые два месяца года рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 10,2% в пересчете на год после 4,4% в четвертом квартале, в отдельно взятом феврале инфляция существенно замедлилась «после исчерпания влияния разовых факторов» (речь в первую очередь о повышении НДС.— “Ъ”). С их исключением оценка устойчивой инфляции в целом находится в диапазоне 4–5% в пересчете на год, проинформировал регулятор.

Инфляционные ожидания населения на год вперед в марте немного подросли (с 13,1% до 13,4%), но ЦБ не считает такой рост значимым. Тем не менее «их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции», отмечает регулятор.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

По части экономики ЦБ фиксирует замедление роста экономической активности в начале года и «некоторое охлаждение» потребительского спроса после сильной динамики в конце 2025-го, которая была связана с ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора. Напряженность на рынке труда постепенно снижается, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться и находится на минимальном значении с середины 2023 года — компании по опросам планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023–2025 годами.

Рынки ждали от ЦБ оценки готовящегося правительством изменения бюджетного правила, но поскольку в связи со взлетом цен на нефть принятие решения пока, видимо, отложено, регулятор был лаконичен: «Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. На среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики».

Следующее заседание совета директоров Банка России по ставке запланировано на 24 апреля 2026 года.

Вадим Вислогузов