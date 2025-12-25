Волгодонск и Ейск претендуют на размещение Южной атомной станции

Госкорпорация Росатом организует обязательные общественные обсуждения перед финальным определением места строительства Южной АЭС. Потенциальными территориями для размещения атомной станции рассматриваются Ростовская область и Краснодарский край. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Росатоме подтвердили проведение комплексного анализа возможных площадок. Специалисты оценивают водные ресурсы, сейсмическую обстановку и воздействие природных факторов.

«При определении окончательного варианта местоположения и при получении разрешительной документации на строительство Южной АЭС будут проводиться общественные слушания в обязательном порядке»,— заявили в пресс-службе компании.

Временные рамки всех необходимых согласований пока не установлены. Ранее сообщалось о планах выбрать точное место для строительства АЭС к концу 2025 года. Основными претендентами считаются Волгодонск и Ейск. Первый называют сильным конкурентом из-за действующей Ростовской АЭС — в городе есть подготовленные кадры, инфраструктура и необходимые коммуникации. Ранее в качестве подходящей территории рассматривали также Новочеркасск.

Валентина Любашенко