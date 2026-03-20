В Кисловодске ограничат подачу воды из-за засухи

Власти Кисловодска объявили о введении ограничений на водоснабжение с 25 марта. Причиной стало критическое падение уровня воды в Эшкаконском водохранилище. Об этом сообщил глава города в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным Управления по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения, критическое снижение уровня воды в Эшкаконском водохранилище произошло из-за засухи. Водохранилище служит основным источником водоснабжения города-курорта.

Согласно информации, распространенной мэром, подача воды будет происходить по расписанию: с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. Режим продлится до восстановления нормального уровня воды в водохранилище.

В часы отключения водоснабжения власти организуют доставку воды автоцистернами. Заявки можно будет подавать в диспетчерскую службу.

Валерий Климов