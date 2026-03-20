Ограничения на вывоз молока сняли в 24 муниципалитетах Свердловской области

Ограничения на вывоз сырого молока за неделю сняли еще в 9 муниципальных образованиях Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. Их общее количество достигло 24. Решения о возможности вывозить сырье за пределы области принимают в Россельхознадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, специалисты МинАПК региона находятся в постоянной коммуникации с Россельхознадзором, производителями и переработчиками молока, а также торговыми сетями. Ветеринары проводят обязательную в подобных случаях вакцинацию скота. По данным на 20 марта, 100% животных прошли двухэтапную вакцинацию.

В МинАПК региона напомнили, что карантин введен только в одном муниципалитете с 11 февраля из-за выявления единичного случая пастереллеза. Новых карантинных ограничений в регионе с тех пор не вводили. «Все предприятия Свердловской области по переработке молока работают в штатном режиме, а их продукция экспортируется из региона. Ограничения, введенные для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан, распространяются только на вывоз сырого молока»,— добавили в департаменте.

Напомним, в конце февраля в СМИ появился видеоролик о том, как неизвестный фермер сливает в поле молоко — он вылил 26 тонн молока из-за того, что молокозаводы не принимают сырой продукт. В МинАПК «Ъ-Урал» тогда объяснили, что в регионе действует временное ограничение на вывоз молока-сырья за пределы Свердловской области из-за карантина в отдельном муниципалитете в связи с выявленным случаем пастереллеза.

После введения запрета на вывоз молока из региона предприятия Свердловской области увеличили прием сырья на 33%. Если до 11 февраля заводы принимали 1580 тонн молока в сутки, то сейчас этот показатель достиг 2112 тонн. Для стабилизации ситуации на молочном рынке федеральные торговые сети увеличили долю молочной продукции уральских заводов на полках.

Полина Бабинцева