В МинАПК прокомментировали слив молока фермером в поле из-за запрета на вывоз

Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области прокомментировало слив нескольких тонн молока уральским фермером из-за запрета на вывоз. Накануне в СМИ появился видеоролик, как неизвестный фермер сливает в поле молоко. Как пишет «Новый день», фермер вылил 26 тонн молока из-за того, что молокозаводы не принимают сырой продукт.

Как объяснили «Ъ-Урал» в свердловском министерстве, в регионе действительно действует временное ограничение вывоза молока-сырья за пределы Свердловской области из-за карантина в отдельном муниципалитете в связи с выявленным случаем пастереллеза. «Сейчас сотрудники ветеринарной службы проводят осмотры, берут пробы на анализ у крупнорогатого скота по всей территории региона»,— прокомментировали в региональном МинАПК.

После обследования животных ситуация с вывозом сырья стабилизируется. «Ожидается, что это произойдет в максимально короткие сроки»,— добавили в министерстве. При этом там уточнили, что все предприятия по переработке молока работают в штатном режиме, а их продукция экспортируется из региона без ограничений.

«Лишь один из производителей молока предпочел вылить сырье из молоковоза прежде, чем обратиться к нам за помощью в его реализации»,— сказали в министерстве.

Для того чтобы ситуация на рынке оставалась стабильной, министерство договорилось с молзаводами. Сейчас они дополнительно принимают и перерабатывают тот объем молока, который обычно производители вывозили за пределы региона.

«Все наши крупные предприятия – Ирбитский, Полевской, Богдановический, Талицкий заводы, завод в Кушве максимально подключились к решению сложившейся на молочном рынке Свердловской области ситуации. Совместными усилиями мы перерабатываем дополнительно сотни тонн молока-сырья ежедневно»,— сообщил председатель Союза предприятий молочной промышленности Свердловской области Игорь Пехотин, добавив, что готовая продукция реализуется как внутри региона, так и за его пределами.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», свердловские хозяйства пожаловались на снижение закупочных цен на молоко.

Мария Игнатова