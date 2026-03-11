Уральские предприятия увеличили переработку молока на 33% после запрета на вывоз

Предприятия Свердловской области увеличили прием сырья после введения временных ограничительных мер на вывоз молока за пределы региона. Если до 11 февраля заводы принимали 1580 тонн молока в сутки, то сейчас этот показатель достиг 2112 тонн, сообщили в департаменте информационной политики региона. Рост составил 33,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ограничительные меры, связанные с выявленным очагом пастереллеза, сняты уже в 15 муниципалитетах, добавили в департаменте. Сейчас ветеринары обследуют поголовье, чтобы подтвердить отсутствие заболевания у скота. Все данные направляются в Россельхознадзор для решения вопроса о возобновлении вывоза молока за пределы области.

По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, в первую очередь проверки провели в Алапаевском, Артинском, Ачитском, Заречном, Красноуфимском, Нижнесергинском, Сухоложском, Богдановичском, Белоярском, Сысертском, Полевском, Шалинском округах, а также в Екатеринбурге, Новоуральске и Первоуральске. «На этих территориях работают производители, которые традиционно поставляют молоко за пределы региона. Сейчас за пределы области уже отправляется около 300 тонн молока из плановых 500 тонн в сутки»,— рассказала госпожа Кузнецова.

В настоящий момент проводится вакцинация скота. Первый этап уже завершен, сейчас идет ревакцинация — ее прошли более 50% поголовья.

По поручению губернатора Дениса Паслера на время стабилизации ситуации на молочном рынке федеральные торговые сети увеличили долю молочной продукции уральских заводов на полках. Переработчики поставили в магазины сверх стандартных объемов более 220 тонн молочной продукции.

Ранее в Свердловской области ввели временное ограничение вывоза молока-сырья за пределы региона из-за карантина в отдельном муниципалитете в связи с выявленным случаем пастереллеза. Чтобы помочь производителям реализовать сырье, Ирбитский, Кушвинский, Полевской, Богдановический, Талицкий, Серовский заводы увеличили объемы приема молока-сырья до 150%.

Полина Бабинцева