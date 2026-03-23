Реском КПРФ рассмотрит заявления экс-депутата Курултая Башкирии

Бюро республиканского комитета Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) на ближайшем заседании обсудит заявления бывшего представителя партии в Курултае Башкирии Рустама Хафизова. Как сообщают «Ведомости», член бюро Калининского райкома КПРФ, экс-депутат горсовета Уфы и Курултая призвал распустить региональное отделение из-за нарушений устава и отсутствия подготовки к грядущим выборам.

По мнению Рустама Хафизова, руководство реготделения нарушает уставные нормы партии, требующие от рескома созывать пленум не менее одного раза в месяц. Кроме того, бывший парламентарий обратил внимание издания на многочисленные судебные разбирательства в партии.

Тяжбы с участием первого секретаря рескома КПРФ Юнира Кутлугужина и активистов, не согласных с курсом руководства, освещал «Ъ-Уфа». Одного из истцов — бывшего врио секретаря по организационно-партийной работе Сергея Меркулова — бюро рескома исключило из партии. Кроме того, реготделение отозвало из Центризбиркома своего представителя с правом совещательного голоса Андрея Ларионова, еще одного представителя «внутрипартийной оппозиции».

Член президиума и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил «Ъ-Уфа», что по итогам поездки в Башкирию у него сложились хорошие впечатления о работе местного отделения.

«Те, кто занимаются судами, изначально находились вне партии. Если кто-то пошел в буржуазный суд, он автоматически, по уставу перестает являться членом партии. У КПРФ достаточно механизмов — внутрипартийные обсуждения, Центральная контрольно-ревизионная комиссия — для разрешения конфликтов. А для тех, кто хочет судиться, есть много других организаций, где можно реализовать свои амбиции»,— прокомментировал «Ъ-Уфа» секретарь ЦК КПРФ.

Дата заседания бюро башкирского рескома КПРФ еще неизвестна. Как сообщил «Ъ-Уфа» советник первого секретаря Алмас Шаммасов, коллективное решение бюро будет опубликовано на официальных ресурсах реготделения.

