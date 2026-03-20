В Свердловской области за сутки пропилили почти 500 м льда перед паводком

В преддверии паводка в Свердловской области специалисты за сутки пропилили 494 погонных метра льда, сообщили в департаменте информационной политики региона. Общий объем работ по ослаблению льда составил более 1,3 тыс. погонных метров. Они проводятся для защиты мостов и гидротехнических систем.

На реке Тура в Туринском муниципальном округе лед взорвали в районе дорог Липовское — Чернышово, Жуковское — Кумарьинское и Городищенское — Галактионовка. Для этого использовали 457 кг взрывчатых веществ. В Верхотурском округе на Туре в селе Меркушино распилили 40 погонных метров льда. Еще 44 погонных метра льда пропилили на реке Ница в Ирбите на ул. Азева. В Богдановиче на реке Кунара специалисты расчистили пути к Чудовскому и Прищановскому гидротехническим сооружениям.

Кроме того, 19 марта на реке Сосьва у поселка Маслово закрыли ледовую переправу. Пока на территории Среднего Урала действует 14 переправ.

Подготовку к весеннему половодью в Свердловской области начали еще в январе. В начале недели губернатор Денис Паслер доложил секретарю Совбеза РФ Сергею Шойгу, что к паводковому периоду в области сформирована группировка численностью более 5,6 тысячи человек, задействовано свыше 1,4 тысячи единиц техники, 125 плавсредств и 13 воздушных судов. В связи с резким потеплением в Свердловской области активизированы меры по подготовке к весеннему паводку.

Ожидается, что паводки начнутся с конца марта по первые дни июня, в зависимости от погодных условий. В зоне разлива рек могут оказаться населенные пункты девяти муниципальных образований.

Ирина Пичурина