В Свердловской области начали подготовку к весенним паводкам

По поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера профильные министерства, подведомственные учреждения и руководители управленческих округов начали подготовительные работы к весенним паводкам, сообщили в департаменте Информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«К прохождению паводков мы готовимся заранее: проводим мониторинг паводкоопасных направлений, формируем необходимые резервы, организуем круглосуточное дежурство ответственных служб. Особое внимание уделим защите транспортной инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения»,— сказал Денис Паслер. Он добавил, что в случае необходимости специалисты проведут взрывные работы для предотвращения ледовых заторов и подтопления населенных пунктов.

Согласно распоряжению губернатора, министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка будет держать под контролем наличие продовольственных запасов в районах, где возможны отрезанные участки. Специалисты регионального министерства здравоохранения обеспечат запасы лекарств и медицинских изделий, а также организуют дежурство медорганизаций на паводкоопасных территориях. Противопаводковая подкомиссия будет работать под руководством Минприроды.

Управление автодорог обеспечит защиту мостов: от взрывных и механических работ по ослаблению льда до дежурства инженерно-технических бригад. Министерство общественной безопасности будет координировать взаимодействие всех служб в период половодья.

По данным департамента, в регионе выделено семь паводкоопасных направлений, среди них бассейны рек Нейва-Синячиха-Реж-Ница, Пышма-Рефть, Тагил-Черная-Выя-Салда, Уфа-Серга-Артя-Ачит-Сарана, Чусовая-Ревда-Билимбай-Сухая-Утка-Дикая Утка, Исеть-Сысерть, Сосьва-Лозьва-Тавда-Тура.

Ожидается, что паводки начнутся с конца марта по первые дни июня, в зависимости от погодных условий. В зоне разлива рек могут оказаться населенные пункты девяти муниципальных образований.

Полина Бабинцева