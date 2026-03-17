Паслер доложил Сергею Шойгу о готовности Свердловской области к паводку

Губернатор Денис Паслер принял участие в выездном заседании под руководством секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и полпреда президента в УрФО Артема Жоги в Екатеринбурге. Основной темой встречи стала подготовка к паводковому и пожароопасному периоду 2026 года, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

По словам Дениса Паслера, к паводковому периоду в области сформирована группировка численностью более 5,6 тысячи человек, задействовано свыше 1,4 тысячи единиц техники, 125 плавсредств и 13 воздушных судов. Определены семь паводкоопасных направлений, в их числе населенные пункты, где возможно нарушение транспортного сообщения. «Их 42, и в них завозятся продукты питания и товары первой необходимости. Также будут организованы лодочные и паромные переправы, выставлены отдельные посты пожарно-спасательных подразделений, добровольных пожарных формирований»,—сообщил господин Паслер.

Параллельно в области продолжается капитальный ремонт шести гидротехнических сооружений, на который в этом году направят более 300 млн руб.

Губернатор добавил, что пожароопасный период начнет действовать в Свердловской области с середины апреля. В регионе усилили группировку для тушения лесных пожаров: ее численность превысит 4,3 тысячи человек (рост на 11%), парк техники увеличен до 1,9 тыс. единиц (рост на 7%), а количество пожарного оборудования — почти до 9 тысяч (рост на 20%). С началом пожароопасного периода будут сформированы патрульные группы. Кроме того, завершается подготовка специалистов Уральской авиабазы.

Особое внимание, по словам главы региона, Сергей Шойгу уделил вопросу защиты населения, территорий, объектов инфраструктуры. «Мы комплексно развиваем инфраструктуру безопасности в регионе, модернизируем систему инженерного обеспечения защиты объектов гражданской и промышленной инфраструктуры от БПЛА»,— подчеркнул губернатор.

Сергей Шойгу прибыл в Екатеринбург во вторник, 17 марта. Выездное заседание органа он провел в здании правительства Свердловской области. В нем приняли личное участие все шесть губернаторов регионов УрФО и полномочный представитель президента Артем Жога. На заседании он заявил, что ни один из регионов России «не может чувствовать себя в безопасности» из-за динамики развития средств поражения, в первую очередь беспилотных систем.

Полина Бабинцева