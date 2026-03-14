Паслер: в Свердловской области начнут взрывать лед на реках

В связи с резким потеплением в Свердловской области активизированы меры по подготовке к весеннему паводку. Как сообщил глава региона Денис Паслер, профильные министерства и подведомственные учреждения должны оперативно провести необходимые работы для снижения рисков, связанных с безопасностью населения и инфраструктуры. В ближайшее время специалисты приступят к взрывным работам, направленным на предотвращение ледяных заторов и подтопления жилых районов.

Главам муниципалитетов поручено в сотрудничестве с министерством природных ресурсов и экологии своевременно информировать жителей, проживающих в зонах повышенной опасности, о развитии паводковой ситуации.

«Сформирован запас продовольствия в населенных пунктах, которые могут быть отрезаны паводком. Аналогичная задача стоит и по обеспечению лекарствами»,— сообщил у себя в Telegram-канале губернатор Денис Паслер.