В Дагестане ведется радиационный мониторинг из-за ситуации в Иране

Из-за ситуации в Иране Роспотребнадзор Дагестана проводит ежедневный радиационный мониторинг. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные главы ведомства Анны Поповой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«У нас постоянно в поле зрения "Фукусима", конечно же, Запорожская АЭС и новые вызовы — это Иран, теперь уже постоянно идущие [замеры] в Дагестане. Мы начали с июня 2025 года, когда были первые данные о том, что там высокие риски авиационного инцидента, и, конечно же, продолжаем это сейчас», — отметила госпожа Попова.

Ведомство проводит радиационный мониторинг трижды в день.

Как ранее сообщал «Ъ», из-за обстрелов территории АЭС «Бушер» в Иране госкорпорация «Росатом» готовит очередной этап эвакуации персонала.

Наталья Белоштейн