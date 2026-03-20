Минюст США обвинил трех человек в контрабанде ИИ-чипов в Китай

Министерство юстиции США обвинило трех человек в контрабанде американских чипов для систем искусственного интеллекта (ИИ) в Китай. По данным следствия, они передали КНР устройства на «миллиарды долларов» с помощью липовых документов и фиктивного оборудования.

Минюст сообщает, что двух подозреваемых — гражданин США И-Сянь Ляо и гражданин Тайваня Руй-Кан Чан — задержали. Третий подозреваемый, гражданин Тайваня Тин-Вэй Сунь сейчас скрывается. Подозреваемые работали в компании, которая производила серверы и поставляла клиентам техническое оборудование. Как пишет CNBC, речь идет о калифорнийской корпорации Super Micro, годовая выручка которой составляет около $22 млрд.

По версии следствия, подозреваемые выдавали более продвинутые серверы с ИИ-чипами за обычные и экспортировали их в Китай. В этих серверах были продвинутые ИИ-чипы Nvidia, которые запрещено экспортировать в КНР.

Американские ограничения на экспорт продвинутых чипов в Китай действуют уже не первый год. Китайские власти также неоднократно запрещали местным компаниям покупать ИИ-чипы Nvidia. В прошлом году власти обеих стран ослабили ограничения, однако в Китай можно экспортировать только ИИ-чипы прошлого поколения H200.

Яна Рождественская