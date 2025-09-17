FT: Китай запретил местным компаниям покупать ИИ-чипы Nvidia

Китайский интернет-регулятор запретил крупнейшим технологическим компаниям страны покупать чипы Nvidia, предназначенные для работы с искусственным интеллектом. По данным Financial Times, на этой неделе китайское Управление по контролю в киберпространстве (CAC) потребовало от компаний, включая ByteDance и Alibaba, прекратить тестирование и заказы на чипы RTX Pro 6000D от Nvidia, которые были разработаны специально для Китая.

По словам источников газеты, ранее «несколько компаний уже заявили о намерении заказать десятки тысяч RTX Pro 6000D и начали тестирование и проверку совместно с поставщиками серверов Nvidia». После распоряжения CAC компании прекратили поставки. «Нам дали четкий сигнал,— сообщил на условиях анонимности руководитель одной из технологических компаний.— Если раньше мы надеялись на возобновление поставок от Nvidia в случае улучшения геополитической ситуации, то теперь все силы брошены на создание собственных продуктов».

Евгений Хвостик