Жительница Белгородской области пострадала при ударе БПЛА

Жительница Грайворона Белгородской области ранена при детонации беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, женщина находится в тяжелом состоянии.

У пострадавшей осколочные ранения ног и перелом голени. Ее доставили в Грайворонскую ЦРБ и затем переведут в больницу Белгорода, написал господин Гладков в Telegram-канале.

Утром 20 марта губернатор сообщал об одном погибшем при ударе БПЛА в селе Муром. По данным Минобороны России, силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью прошлой ночью.