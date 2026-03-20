Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жительница Белгородской области пострадала при ударе БПЛА

Жительница Грайворона Белгородской области ранена при детонации беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, женщина находится в тяжелом состоянии.

У пострадавшей осколочные ранения ног и перелом голени. Ее доставили в Грайворонскую ЦРБ и затем переведут в больницу Белгорода, написал господин Гладков в Telegram-канале.

Утром 20 марта губернатор сообщал об одном погибшем при ударе БПЛА в селе Муром. По данным Минобороны России, силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью прошлой ночью.

