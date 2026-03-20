За ночь над Россией сбили 26 беспилотников

В ночь на 20 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами России 26 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Над Краснодарским краем сбили 14 БПЛА, по два — над Белгородской областью и Крымом. По одному беспилотнику уничтожили над Брянской и Ростовской областями. Еще шесть аппаратов сбили над акваторией Черного моря.

Ночью во время отражения воздушной атаки на Ростовскую область были уничтожены беспилотники в Шолоховском районе, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Губернатор Брянской области в 22:49 мск объявил о беспилотной опасности на территории региона. К 6:15 угрозу отменили. Работу прошедшей ночью приостанавливали аэропорты Волгограда и Геленджика — к 7:23 мск ограничения сняли.