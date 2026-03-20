В Белгородской области один человек погиб из-за атаки БПЛА

В селе Муром Белгородской области в результате удара беспилотника погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Тяжелые новости из Шебекинского округа. В селе Муром в результате атаки беспилотника погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал губернатор. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Сегодня Минобороны России отчиталось об уничтожении 26 беспилотников за ночь. Два из них силы ПВО сбили над Белгородской областью. 19 марта в селе Купино Шебекинского округа Белгородской области в результате удара БПЛА мирный житель получил ранения.