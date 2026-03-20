Екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова госпитализировали из СИЗО-1

Правозащитника Алексея Соколова госпитализировали из СИЗО-1 в городскую больницу, из-за чего отложилось судебное рассмотрение его гражданского иска к СИЗО-1, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Напомним, ему инкриминируется государственная измена (ст.275 УК РФ). Как сообщали СМИ, иск может касаться условий содержания Алексея Соколова — по его словам, они якобы близки к «пыточным».

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в конце декабря 2025 года. За несколько дней до этого были арестованы адвокат Роман Качанов и правозащитница Лариса Захарова, которым вменили ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательных организаций). Сейчас Роман Качанов находится под домашним арестом. По словам собеседника «Ъ-Урал», адвокат дал признательные показания.

По данным «Ъ-Урал», следствие предполагает, что обвиняемые «осваивали» гранты Норвежского Хельсинкского Комитета (организация в июле 2025 года была признана в России нежелательной) и американского Национального фонда в поддержку демократии (организация признана в России нежелательной) под видом правозащитной деятельности: они помогали заключенным в колониях, тюрьмах и при этом якобы намеренно искажали реальную картину происходящего в местах лишения свободы.

Кроме того, Алексей Соколов проходит по другому уголовному делу обвиняемым по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской атрибутики или символики, запрещенных федеральными законами). Согласно версии обвинения, с октября по декабрь 2023 года в Telegram-канале «Правозащитники Урала» Алексей Соколов опубликовал незаконную информацию «под видом достоверных сообщений, направленных на опорочивание деятельности уголовно-исполнительной системы».

Артем Путилов