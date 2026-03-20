Бывшего екатеринбургского депутата Борисова отпустили из спецприемника

Лидера регионального отделения ликвидированной в 2023 году партии «Парнас» и бывшего депутата Свердловского областного Совета народных депутатов Михаила Борисова выпустили из спецприемника в Первоуральске (Свердловская область), рассказал собеседник «Ъ-Урал». Ранее его арестовал на девять суток Ленинский районный суд Екатеринбурга за несанкционированную акцию.

Поводом для ареста стало возложение четырех гвоздик на площади Труда в память об оппозиционном политике Борисе Немцове, убитом в 2015 году. Административный протокол на Михаила Борисова был составлен по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация или проведение публичного мероприятия без подачи уведомления). По данным полиции, которые озвучивали на судебном заседании, вечером 27 февраля Михаил Борисов вместе с руководителем местного «Мемориала» (иноагент) Алексеем Мосиным пришел на площадь Труда и возложил цветы в память о сопредседателе партии «Парнас» Борисе Немцове, который был убит 27 февраля 2015 года в Москве.

Как следует из протокола, положив цветы, они написали на плите имя убитого политика и нарисовали знак сердца. Сразу после этого силовики задержали Алексея Мосина. На следующий день Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал его на девять суток, поместив в спецприемник, находящийся в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Спустя девять дней он вышел.

Артем Путилов