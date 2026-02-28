В Екатеринбурге арестовали на 9 суток Алексея Мосина из «Мемориала» (иноагент)

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на 9 суток председателя городской общественной организации «Екатеринбургское общество "Мемориал"» (организация внесена в реестр иностранных агентов, федеральная организация ликвидирована Верховным Судом РФ) Алексея Мосина за организацию несанкционированного публичного мероприятия (ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ), передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Вину Алексей Мосин не признал.

Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

Напомним, силовики задержали Алексея Мосина накануне. Вчера, 27 февраля, ближе к ночи, историк, возложил четыре гвоздики на площади Труда в память об оппозиционном политике Борисе Немцове. Как сообщили на заседании суда, Алексей Мосин, положив цветы и написав на плите имя убитого политика со знаком сердца рядом, таким образом провел несанкционированный пикет. После задержания историк провел всю ночь в отделе полиции.

Сам Алексей Мосин вину категорически отрицает. «Ни в каком публичном мероприятии я не участвовал, и не мог участвовать. Группового пикетирования не проводил. Никакой публичной демонстрации мимо проходящим гражданам, как это сказано в протоколе, мы не могли сделать, так как у нас не было ни плакатов, ни фотографий», — рассказал он в зале суда.

Историк также отметил, что он не может поминать Бориса Немцова лишь дома, так как тот ему не родственник. «Он был злодейски убит выстрелами в спину. Раньше публично его поминали в центре города. В прежние годы много людей поминали и приезжали. Я возлагал цветы на том месте, где в прежние годы был портрет Бориса Немцова. Это моя личная акция, а не публичная. Мы не агитировали и ничего не демонстрировали», — подчеркнул Алексей Мосин.

Общество «Мемориал», признанное иноагентом, было создано в 1987 году, как информационно-просветительский центр по истории тоталитарных репрессий. Решением Верховного суда было ликвидировано в декабре 2021 года. Екатеринбургское общество продолжает работать, поскольку является отдельным юридическим лицом. Доктор исторических наук Алексей Мосин возглавляет организацию в Екатеринбурге с 2021 года.

Как рассказал на заседании суда его адвокат Алексей Антонов, распространять изображение, где Алексей Мосин кладет цветы, начала редакция «Урал Live». Запись, предполагает защитник, они скорее всего получили с нагрудной камеры сотрудников полиции, проводивших задержание.

Ранее екатеринбургский «Мемориал» (иноагент, федеральная организация ликвидирована Верховным Судом РФ) систематически штрафовали за нарушение правил отчетности иностранного агента (ч.2 ст.19.34 КоАП РФ). Как сам пояснял «Ъ-Урал» Алексей Мосин, они приняли решение не выплачивать штрафы. «Просто ищут повод прицепиться к нам. У нас произошли какие-то технические сбои и не вовремя был отправлен отчет. Но у нас давно никто не выделяет деньги для общества, мы сдаем пустые отчеты», — рассказал «Ъ-Урал» господин Мосин.

До этого штрафы назначали и самому Алексею Мосину за дискредитацию армии РФ. Внимание силовых структур к организации, возглавляемой господином Мосиным, усилилось после начала специальной военной операции (СВО).

Артем Путилов