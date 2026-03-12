С цветами — под арест
Бывший свердловский депутат получил девять суток за память о Борисе Немцове
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на девять суток бывшего депутата Свердловского областного Совета народных депутатов, лидера регионального отделения ликвидированной в 2023 году партии «Парнас» Михаила Борисова за несанкционированную акцию. Поводом стало возложение четырех гвоздик на площади Труда в память об оппозиционном политике Борисе Немцове, убитом в 2015 году. Ранее девять суток за эту акцию отсидел глава уральского «Мемориала» (иноагент) Алексей Мосин. Оба вину не признали.
Михаил Борисов перед началом судебного заседания
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Административный протокол на Михаила Борисова был составлен по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация или проведение публичного мероприятия без подачи уведомления).
По данным полиции, вечером 27 февраля он вместе с руководителем местного «Мемориала» (иноагент) Алексеем Мосиным пришел на площадь Труда и возложил цветы в память о сопредседателе партии «Парнас» Борисе Немцове, который был убит 27 февраля 2015 года в Москве.
Как следует из протокола, положив цветы, они написали на плите имя убитого политика и нарисовали знак сердца.
Полиция расценила это как несанкционированный пикет.
Алексей Мосин был задержан сразу. На следующий день Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал его на девять суток. 8 марта он вышел на свободу из спецприемника в Нижнем Тагиле. По его словам, к нему относились по-человечески, на условия содержания он не жалуется. На заседании суда он говорил, что «ни в каком публичном мероприятии я не участвовал, и не мог участвовать».
«Никакой публичной демонстрации мимо проходящим гражданам, как это сказано в протоколе, мы не могли сделать, так как у нас не было ни плакатов, ни фотографий»,— пояснил он.
Заседание по рассмотрению протокола в отношении Михаила Борисова прошло через две недели после возложения цветов. Это связано с тем, что ранее он был депутатом областного Совета народных депутатов и для его задержания была необходима санкция регионального прокурора.
Михаил Борисов вину не признал. По его словам, именно сотрудники полиции «организовали публичное мероприятие», а его встреча с Алексеем Мосиным была «приватной встречей пожилых людей, о которой никто не мог знать».
«Когда я уже подъехал, вижу, что Алексей Мосин окружен полицейскими. Когда меня спросили, вместе ли мы, я ответил, что нет. Дальше полицейские стали заставлять забрать цветы. После этого с цветами нас сфотографировали. Потом я узнаю, что эта фотография была опубликована в СМИ без нашего согласия»,— пояснил Михаил Борисов.
Алексей Мосин добавил, что он не может поминать Бориса Немцова лишь дома, так как тот ему не родственник.
«Он был злодейски убит выстрелами в спину. Раньше публично его поминали в центре города. Я возлагал цветы на том месте, где в прежние годы был портрет Бориса Немцова. Это моя личная акция, а не публичная. Мы не агитировали и ничего не демонстрировали»,— подчеркнул он.
В итоге Ленинский райсуд Екатеринбурга назначил Михаилу Борисову девять суток ареста.