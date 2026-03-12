С цветами — под арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на девять суток бывшего депутата Свердловского областного Совета народных депутатов, лидера регионального отделения ликвидированной в 2023 году партии «Парнас» Михаила Борисова за несанкционированную акцию. Поводом стало возложение четырех гвоздик на площади Труда в память об оппозиционном политике Борисе Немцове, убитом в 2015 году. Ранее девять суток за эту акцию отсидел глава уральского «Мемориала» (иноагент) Алексей Мосин. Оба вину не признали.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Борисов перед началом судебного заседания

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Михаил Борисов перед началом судебного заседания

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Административный протокол на Михаила Борисова был составлен по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация или проведение публичного мероприятия без подачи уведомления).

По данным полиции, вечером 27 февраля он вместе с руководителем местного «Мемориала» (иноагент) Алексеем Мосиным пришел на площадь Труда и возложил цветы в память о сопредседателе партии «Парнас» Борисе Немцове, который был убит 27 февраля 2015 года в Москве.

Как следует из протокола, положив цветы, они написали на плите имя убитого политика и нарисовали знак сердца.

Полиция расценила это как несанкционированный пикет.

Алексей Мосин был задержан сразу. На следующий день Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал его на девять суток. 8 марта он вышел на свободу из спецприемника в Нижнем Тагиле. По его словам, к нему относились по-человечески, на условия содержания он не жалуется. На заседании суда он говорил, что «ни в каком публичном мероприятии я не участвовал, и не мог участвовать».

«Никакой публичной демонстрации мимо проходящим гражданам, как это сказано в протоколе, мы не могли сделать, так как у нас не было ни плакатов, ни фотографий»,— пояснил он.

Заседание по рассмотрению протокола в отношении Михаила Борисова прошло через две недели после возложения цветов. Это связано с тем, что ранее он был депутатом областного Совета народных депутатов и для его задержания была необходима санкция регионального прокурора.

Михаил Борисов вину не признал. По его словам, именно сотрудники полиции «организовали публичное мероприятие», а его встреча с Алексеем Мосиным была «приватной встречей пожилых людей, о которой никто не мог знать».

«Когда я уже подъехал, вижу, что Алексей Мосин окружен полицейскими. Когда меня спросили, вместе ли мы, я ответил, что нет. Дальше полицейские стали заставлять забрать цветы. После этого с цветами нас сфотографировали. Потом я узнаю, что эта фотография была опубликована в СМИ без нашего согласия»,— пояснил Михаил Борисов.

Алексей Мосин добавил, что он не может поминать Бориса Немцова лишь дома, так как тот ему не родственник.

«Он был злодейски убит выстрелами в спину. Раньше публично его поминали в центре города. Я возлагал цветы на том месте, где в прежние годы был портрет Бориса Немцова. Это моя личная акция, а не публичная. Мы не агитировали и ничего не демонстрировали»,— подчеркнул он.

В итоге Ленинский райсуд Екатеринбурга назначил Михаилу Борисову девять суток ареста.

Артем Путилов