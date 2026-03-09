Алексей Мосин из «Мемориала» (иноагент) вышел после ареста из спецприемника

После девяти суток ареста за организацию несанкционированного публичного мероприятия (ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ) на свободу вышел доктор исторических наук Алексей Мосин, возглавляющий екатеринбургское общество «Мемориал» (организация внесена в реестр иностранных агентов, федеральная организация ликвидирована Верховным Судом РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Мосин на заседании суда

Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Алексей Мосин на заседании суда

Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

Он сообщил порталу 66.ru, что в спецприемнике много читал, ходил по камере и писал. По его словам, к нему относились по-человечески, на условия содержания он не жалуется.

Решение об его аресте принял Ленинский районный суд Екатеринбурга после того, как Алексей Мосин возложил четыре гвоздики на площади Труда в память об оппозиционном политике Борисе Немцове, убитом 27 февраля 2015 года. Как пояснили на заседании суда, он, положив цветы и написав на плите имя убитого политика со знаком сердца рядом, таким образом провел несанкционированный пикет.

Алексей Мосин заявил, что ни в каком публичном мероприятии я не участвовал, и не мог участвовать. «Группового пикетирования не проводил. Никакой публичной демонстрации мимо проходящим гражданам, как это сказано в протоколе, мы не могли сделать, так как у нас не было ни плакатов, ни фотографий»,— рассказал он в зале суда.

Наказание историк отбыл в спецприемнике в Нижнем Тагиле.

Алексей Буров