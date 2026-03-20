В Сочи до 23:00 будут проходить учебные стрельбы

В акваториях морских портов Сочи сегодня проводятся плановые учебные стрельбы с привлечением личного состава. Согласно официальному оповещению, мероприятия продлятся до 23:00 в морском порту Сочи, а также с 12:00 до 13:00 — в акватории Имеретинского морского порта. Местные власти обращаются к населению с просьбой сохранять спокойствие, подчеркивая, что отработка практических действий военнослужащими является необходимой мерой для обеспечения безопасности, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Данные учения проходят на фоне официального отчета Министерства обороны РФ об отражении масштабной воздушной атаки минувшей ночью. В ведомстве утром 20 марта проинформировали, что дежурными силами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Наибольшее количество целей пришлось на Краснодарский край: в небе над регионом ликвидировано 14 дронов. Еще шесть беспилотников уничтожено над акваторией Черного моря.

Кроме того, два БПЛА сбиты над Белгородской областью и два — в воздушном пространстве Республики Крым. По одному аппарату подавлено средствами ПВО в небе над Брянской и Ростовской областями. В сводке Минобороны уточняется, что все воздушные цели были поражены в течение ночного дежурства.

В связи с сохраняющейся угрозой атак и необходимостью обеспечения режима секретности власти Краснодарского края ужесточили правила информационного освещения. Губернатор Вениамин Кондратьев подписал указ, который вводит прямой запрет на фото- и видеосъемку, а также публичное распространение данных о работе средств ПВО, военных и критически важных инфраструктурных объектах. Документ также накладывает ограничения на разглашение сведений о местах падения беспилотников и районах поражения целей.

За нарушение новых предписаний установлена административная ответственность. Для граждан штрафные санкции определены в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб. Должностные лица за подобные нарушения заплатят от 10 тыс. до 30 тыс. руб. Для юридических лиц штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб. В указе оговорено, что при повторном нарушении санкции будут ужесточены, однако точные суммы штрафов за повторные инциденты в тексте документа не приводятся. Официальных комментариев о возможных разрушениях на земле или пострадавших в результате ночной атаки на текущий момент не публиковалось. Оперативные службы продолжают мониторинг ситуации.

Мария Удовик