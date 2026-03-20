Кубань уступила Дону в рейтинге регионов ЮФО по перспективности трудоустройства

Аналитики hh.ru представили рейтинг регионов по перспективности трудоустройства по итогам первого квартала 2026 года. Методика исследования учитывает медианную предлагаемую заработную плату, ее соотношение с прожиточным минимумом, уровень безработицы по данным «Росстата», а также долю соискателей, ориентированных на трудоустройство внутри региона.

Лидером на юге России вновь стала Ростовская область с результатом 72,6 балла. Регион демонстрирует сбалансированность рынка труда: медианная зарплата здесь составляет 71,7 тыс. руб. при прожиточном минимуме 17,8 тыс. руб., уровень безработицы — 2,1%, а доля готовых к переезду соискателей не превышает 12,2%. Второе место занял Краснодарский край (71,9 балла) с безработицей на уровне 2% и относительно низкой долей готовых к переезду (13,6%), при этом конкуренция на рынке труда составляет 11,5 резюме на вакансию. Замыкает тройку Волгоградская область (70,7 балла), где зафиксирован минимальный показатель безработицы в округе — 1,8% при медианном доходе 63,6 тыс. руб.

В общероссийском рейтинге лидируют Республика Татарстан, Республика Башкортостан и Амурская область. В число наиболее привлекательных также вошли северные регионы, в частности Ямало-Ненецкий автономный округ, занявший четвертое место с высоким уровнем медианных доходов (свыше 166 тыс. руб.), но и сравнительно высокой долей соискателей, готовых к переезду (17%).

Среди крупнейших городов более высокую позицию занял Санкт-Петербург, расположившийся на восьмой строчке, тогда как Москва заняла 11-е место, улучшив показатели по сравнению с концом 2025 года.

Дополнительную оценку перспективности трудоустройства аналитики дают на основе отзывов пользователей сервиса Dream Job, входящего в экосистему hh.ru. По этим данным, Краснодарский край получил 4,1 балла из 5, а рекомендовать регион как место работы готовы 86% опрошенных. Высокие позиции также занимает Астраханская область (4 балла и 83% рекомендаций). Эксперты отмечают, что привлекательность регионов во многом определяется их экономической специализацией, формирующей устойчивый спрос на рабочую силу и условия для профессионального роста.

