Один человек пострадал при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 62 беспилотников. В результате пострадал один мирный житель. Повреждения получили квартира в МКД и два частных дома, а также 13 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Мирный житель получил ранения из-за детонации дрона в районе села Купино Шебекинского округа. Он продолжает лечение амбулаторно. На месте атаки повреждены два автомобиля и автобус. Также в Шебекине пострадала «Газель». За сутки по округу ударили семь БПЛА.

Самые серьезные разрушения установили в Грайворонском округе, который за сутки подвергся атакам 28 беспилотников. В Грайвороне повреждены квартира в МКД, три машины, административное здание и коммерческий объект. В селе Гора-Подол пострадали частный дом и автомобиль, в селе Дорогощь — забор частного дома и два автомобиля, в селе Замостье — частный дом и два грузовика.

Сутками ранее при атаках ВСУ на Белгородскую область один человек погиб и двое были ранены. По региону выпустили как минимум один боеприпас и 83 беспилотника.

Алина Морозова