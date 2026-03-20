Генсек ООН: завершение конфликта на Ближнем Востоке зависит от воли США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в интервью изданию Politico, что завершение военного конфликта на Ближнем Востоке зависит от политической воли США. Он также возложил ответственность за втягивание США в конфликт на Израиль.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Yves Herman / Reuters

«Войну нужно остановить... И я уверен, что ее прекращение — в руках США. Закончить эту войну вполне возможно, но для этого нужна политическая воля», — сообщил генсек ООН.

Антониу Гутерриш выразил убежденность, что Израиль хочет добиться полного уничтожения военного потенциала Ирана и смены режима. Иран же будет сопротивляться как можно дольше и попытается нанести как можно более серьезный ущерб, считает он.

По словам господина Гутерриша, конфликт можно будет остановить, только когда США объявят о завершении своей миссии. «Президент Трамп сможет убедить... тех, кого нужно убедить, что работа выполнена. Что военные действия можно завершать», — подчеркнул генсек ООН.

Господин Гутерриш также выразил уверенность, что именно Израиль втянул США в войну с Ираном. «Я не сомневаюсь, что это соответствовало стратегии Израиля. Но конфликт наносит огромный ущерб Ирану, всему региону, даже самому Израилю», — отметил он.

17 марта в знак протеста против военных действий США и Израиля в Иране подал в отставку директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент. В своем заявлении на увольнение он написал, что «Иран не представлял непосредственной угрозы» США. По его словам, «совершенно очевидно», что Вашингтон «начал эту войну под давлением Израиля и его влиятельного лобби в США». Господин Кент назвал руководство США жертвой дезинформации и призвал власти к смене текущего курса.