Новых случаев пастереллеза в Новосибирской области не выявляли 15 дней

В Новосибирской области уже 15-й день не выявляют новых случаев заболевания животных пастереллезом. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников в своем Telegram-канале.

«Для закрепления результата по предотвращению распространения заболевания, который мы уже достигли в течение последних двух недель, крайне важно завершить все необходимые мероприятия, включая изъятие скота в населенных пунктах в зонах заболевания»,— написал Андрей Травников.

Губернатор напомнил, что за изъятый скот выплачиваются компенсации. Жителям Новосибирской области, утратившим семейный доход, будут выплачивать социальную поддержку на протяжении девяти месяцев, а также окажут поддержку на приобретение молодняка для восстановления подсобных хозяйств, добавил он.

С начала года в Сибири начали фиксировать вспышки пастереллеза среди домашнего скота. В Новосибирской области с 16 февраля действует режим ЧС. Власти начали изъятие и убой животных. Владельцам выплачивают компенсации до 1 млн руб. Андрей Травников заявил 19 марта, что изъятие скота завершили в трех из шести населенных пунктов. Белоруссия и Казахстан ограничили ввоз мяса из России.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что в Новосибирской области проверяют все версии возникновения вспышки пастереллеза. Сотрудники ведомства, следователи и региональные структуры изучают происхождение кормов, законность перевозок, соблюдение правил содержания животных и причастность крупного бизнеса.