Температурный рекорд дня обновили в Красной Поляне

В горном кластере Сочи зафиксирован новый температурный рекорд на 19 марта. По данным портала «Погода и климат», в поселке Красная Поляна воздух прогрелся до +19,4 градуса, что стало максимальным значением для этой даты за весь период наблюдений. Предыдущий рекорд, установленный в 2018 году, составлял +19,2 градуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Курорт Красная Поляна Фото: Пресс-служба Курорт Красная Поляна

Текущий показатель превысил историческое значение на 0,2 градуса. По данным специализированных метеорологических ресурсов, зафиксированная температура существенно отклоняется от климатической нормы для марта. В среднем этот показатель для Красной Поляны составляет около 5,1 градуса, что почти в четыре раза ниже зафиксированного значения.

Контраст температур в течение месяца остается значительным. Так, минимальное значение марта было отмечено 7-го числа, когда столбики термометров опускались до –3,2 градуса. Подобная амплитуда свидетельствует о нестабильности погодных условий в регионе в переходный сезон.

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни погодная ситуация изменится. По прогнозам, в Красной Поляне ожидаются осадки и понижение температуры. В пятницу и субботу дневные значения составят около +14 градусов, в воскресенье потеплеет до +17 градусов, при этом сохранится дождливая погода.

Мария Удовик