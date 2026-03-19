Изъятие скота завершили в половине очагов болезни в Новосибирской области

Власти Новосибирской области, где было объявлено о распространении бешенства и пастереллеза среди скота, завершили изъятие животных в трех населенных пунктах из внесенных в план шести. Об этом заявил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов, передает ТАСС.

Изъятие животных продолжается в селах Новопичугово и Козиха в Ордынском районе, а также в селе Чернокурье в Карасукском районе, сообщил Сергей Нешумов. По его словам, карантин не действует ни в одном крупном фермерском хозяйстве Новосибирской области.

Губернатор региона Андрей Травников заявил, что изъятие животных — «абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания». По его словам, фермерам, которые захотят восстановить поголовье после завершения карантина, «будет выплачиваться компенсация — до 50% стоимости — на приобретение молодняка».

В Новосибирской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за распространения бешенства и пастереллеза среди скота. В пяти районах региона с января введен карантин. По данным «Известий», число животных, подпадающих под изъятие, карантинные мероприятия, уничтожение или другие меры в Сибири в феврале-марте этого года, составило от 87,5 до 90,5 тыс. Прямой имущественный ущерб достиг около 1,6 млрд руб., полагают аналитики.

