Богомолов раскритиковал студентов актерских вузов

Режиссер Константин Богомолов назвал современное поколение актеров «плюшевым». Он призвал отменить в театральных вузах оценки по истории литературы, искусств и театра. Это, по его словам, поможет отсеять студентов, которые не читают книги из университетской программы.

«Современные студенты не танцуют, не поют, у них ужасный жест, зажатые тела. Они не играют на музыкальных инструментах ... Они не говорят по-французски. В Школе-студии МХАТ почему-то какое-то количество лет назад отменили французский, поэтому они не могут сделать читку Чехова и Достоевского, где полно французских фраз»,— сказал он (цитата по «Абзац»).

Режиссер добавил, что из театральных вузов выпускаются люди, которые «в лучшем случае талантливы». «Я уже молчу про то, что они профильное образование плохо осваивают»,— добавил он.

23 января министр культуры Ольга Любимова назначила Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Студенты выступили против назначения. Решение вызвало критику и за пределами МХАТ. 11 февраля господин Богомолов сообщил, что отказался от должности.

