В Ярославской области заработала система штрафов за неоплату парковки

В Ярославской области с 17 марта введена в эксплуатацию государственная информационная система «Парковки Ярославской области» (ГИС ПЯО), которая позволяет в том числе накладывать штрафы за неоплату платной парковки. Документ о вводе в эксплуатацию за подписью министра дорожного хозяйства и транспорта Романа Душко опубликован на сайте правительства Ярославской области.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Автомобиль автоматической фиксации нарушений платной парковки в Ярославле

Согласно ранее вышедшему постановлению правительства области, одной из функций ГИС ПЯО является «ведение производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных законодательством Ярославской области за невнесение платы за пользование на платной основе парковками». ГИС ПЯО ведет работу с персональными данными, осуществляя взаимодействие с федеральными информационными системами. Как сообщил «Ъ-Ярославль» источник, знакомый с ситуацией, только введенная в эксплуатацию система позволяет работать с персональными данными владельцев транспортных средств (ТС), следовательно, идентифицировать ТС и накладывать штрафы на их владельцев.

Фото: Портал Госуслуг Уведомление о штрафе за неоплату парковки в Ярославле

Один из жителей области сообщил «Ъ-Ярославль», что получил штраф через портал Госуслуги по статье 25<14> «Невнесение платы за пользование на платной основе парковками» областного закона об административных правонарушениях 18 марта. Ранее сообщений о наложенных штрафах в социальных сетях от жителей не было.

Система платных парковок заработала в Ярославской области в декабре 2025 года. Штраф за нарушение правил оплаты составляет 2,5 тыс. руб.

Антон Голицын