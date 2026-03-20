ГАИ начала привлекать к ответственности за учебную езду на Московском проспекте

В Ярославле составили шесть административных материалов по статье о нарушении правил учебной езды (ст. 12.22 КоАП РФ) на Московском проспекте. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в УМВД по Ярославской области.

Запрет учебной езды на Московском проспекте был введен департаментом городского хозяйства меньше двух месяцев назад — 26 января. В УМВД «Ъ-Ярославль» пояснили, что сотрудники Госавтоинспекции на регулярной основе осуществляют контроль за соблюдением правил учебной езды.

Ранее начальник Центра дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного движения (ДиТН ПБДД) Госавтоинспекции города Ярославля подполковник полиции Антон Муравьев отмечал, что проспект остается транспортной артерией с очень большой интенсивностью движения.

«Учебная езда в таких условиях становится дополнительным раздражителем. Здесь речь идет именно про учебную езду, когда навыки человека еще не позволяют двигаться»,— сказал господин Муравьев.

Алла Чижова