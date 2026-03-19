В нижегородском селе провели дезинфекцию после гибели двух животных от пастереллеза

В селе Калиновка Нижегородской области из-за очага пастереллеза скота погибли две коровы, сообщил глава комитета ветеринарии региона Михаил Курюмов. По его словам, еще в феврале из-за заболевания в Калиновке ввели карантин.

«Животные погибли, в тяжелой форме протекало заболевание. Животные были ослаблены, — рассказал господин Курюмов. — Введен карантин» (цитата по «РИА Новости»). Он также сообщил, что в селе провели вакцинацию и дезинфекцию. Также проводится лабораторный контроль молока и мяса.

Как отметил Михаил Курюмов, два животных заболели в феврале. Больше случаев заболевания не выявлено. Карантинные мероприятия должны закончиться на следующей неделе.

Глава нижегородского комитета ветеринарии отметил, что больше в регионе очагов пастереллеза нет. По его словам, заболевание в Нижегородской области встречается нечасто. Последние случаи были в 2023, 2021 и 2020 годах.

Ранее из-за распространения бешенства и пастереллеза среди скота в Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации. В пяти районах региона с января введен карантин. С февраля в Сибири под карантин, изъятие или ликвидацию попали от 87,5 до 90,5 тыс. животных. Прямой имущественный ущерб достиг около 1,6 млрд руб. На этом фоне Казахстан и Белоруссия ограничили ввоз скота и продукции животноводства из России.