При атаке БПЛА в Краснодаре начнут включать сирены

Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что, на фоне нарастающей угрозы атак БПЛА, для информирования населения атак будет запускаться система оповещения с сиреной «Внимание всем». Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, написал мэр в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Если сигнал прозвучал дома, следует оставаться внутри, укрывшись в помещении без окон — ванной, туалете, коридоре или кладовой, избегать лифтов, держаться подальше от окон и дверей и не задерживаться на лестничной клетке. На улице рекомендуется искать укрытие в цокольных этажах зданий, подземных переходах или паркингах, не прятаться у стен многоэтажек, не использовать автомобили и остановочные павильоны. Находясь в автомобиле, нужно выйти и найти безопасное укрытие.

Свидетелей полетов БПЛА просят сообщать о происшествии по номеру 112. Запрещается публиковать в социальных сетях фото или видео беспилотников, места падения, работы ПВО или действий специальных и оперативных служб — за нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность. После сигнала опасности необходимо оставаться в безопасности и следить за информацией в официальных источниках.

Вячеслав Рыжков