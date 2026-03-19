Футболист Холанн стал инвестором нового мирового шахматного первенства

Норвежский нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн стал инвестором турнира Norway Chess и нового чемпионата мира Total Chess World Championship. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации.

Фото: Phil Noble / Reuters

В октябре 2025 года FIDE и Norway Chess объявили о создании нового чемпионата мира, который определит победителей в трех дисциплинах — классических шахматах, рапиде и блице. Осенью 2026 года турнир пройдет в пилотном формате. Первый полноценный чемпионат запланирован на 2027 год. Общий призовой фонд соревнований составит $2,7 млн.

Отмечается, что Холанн совместно с бизнесменом Мортеном Борге основал компанию Chess Mates, которая станет владельцем Norway Chess. «Я инвестирую в Norway Chess, потому что считаю, что новый турнир превратит шахматы в еще более популярный вид спорта. Возможность участия в таком проекте была слишком заманчивой, чтобы от нее отказаться»,— сказал футболист. Глава FIDE Аркадий Дворкович подчеркнул, что участие Холанна в проекте является «сигналом культурной значимости шахмат».

Таисия Орлова

