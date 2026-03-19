Денис Сорокалетов возглавил министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении Дениса Сорокалетова министром топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Денис Сорокалетов родился 3 декабря 1989 года в Краснодаре. В 2012 году он окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Финансы и кредит», а в 2013-м получил второе высшее образование по направлению «Юриспруденция».

Свою профессиональную карьеру господин Сорокалетов начал бухгалтером на племзаводе учебно-опытного хозяйства «Краснодарское». В 2012–2023 годах занимал различные позиции в Инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Краснодару. В марте 2023 года был назначен начальником отдела благоустройства и формирования комфортной городской среды министерства ТЖК и ЖКХ края, а с июня того же года работал заместителем министра ТЭК и ЖКХ.

Господин Сорокалетов женат, воспитывает сына.

Вячеслав Рыжков