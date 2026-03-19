Структура МВД проиграла в Ростове иск на 54 млн рублей к заводу бронеавто

Арбитражный суд Ростовской области отказал ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ» во взыскании 54,6 млн руб. с московского производителя бронированных автомобилей. Резолютивная часть решения суда опубликовано в картотеке суда.

Как следует из материалов дела, структура МВД подала иск к ООО «Промышленно-инвестиционная компания производителей бронированных автомобилей» (ПИК ПБА), сославшись на факт неосновательном обогащении за поставленный товар по госконтрактам от июня 2022 года. Истец требовал вернуть средства, считая цену комплектации подвижных узлов связи робототехнического комплекса на базе ПУС-М необоснованно завышенной.

К делу в качестве третьего лица был привлечен представитель Минобороны России в лице Военного представительства как структура, принимавшая оборудование. Компания-ответчик также заявила о применении срока исковой давности и потребовала раскрытия доказательств.

Суд отклонил требования МВД. Решение вступит в силу через месяц после принятия, если не будет подана апелляция. Полный текст судебного решения не опубликован, мотивировка суда и основания отказа в удовлетворении иска в настоящий момент неизвестны.

По данным портала проверки контрагентов rusprofile, ООО Компания «ПИК ПБА» работает с 1993 года и зарегистрирована в Москве. Организация специализируется на производстве автомобилей специального назначения. Компания не имеет филиалов или представительств, ее деятельность сосредоточена в столице России. В 2024 году выручка компании составила 11,2 млн руб., что на 89% ниже уровня 2023 года. При этом компания завершила год с убытком в 15,5 млн руб., тогда как в предыдущие два года деятельность была прибыльной.

Юридическая активность ООО Компания «ПИК ПБА» включает 22 арбитражных дела на общую сумму около 152 млн руб. Большинство споров завершено, при этом компания преимущественно выступала в роли ответчика по делам, связанным с неисполнением обязательств.

