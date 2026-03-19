Путин потребовал жестко реагировать на попытки дестабилизировать политическую обстановку

Президент России Владимир Путин призвал Генпрокуратуру жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки. Такое заявление глава государства сделал на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Решительно и наступательно нужно противодействовать экстремизму, жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки, в том числе с применением информационных технологий»,— сообщил глава государства.

Он также призвал повышать защищенность объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей. «Количество преступлений террористической направленности в прошлом году существенно возросло»,— отметил Владимир Путин.

Ранее на том же заседании Владимир Путин сообщил, что число коррупционных преступлений в России в 2025 году увеличилось на 12,3%, и призвал уделить защите бюджетных средств особое внимание. Президент также потребовал от Генпрокуратуры усилить защиту прав предпринимателей и не допускать избыточных проверок.