Элли на маковом поле, шоу Ильи Авербуха и «Амели» на большом экране

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут посетить концерты фортепианной и электронной музыки, посмотреть спектакли и кинопремьеры, а также посетить ледовое шоу Ильи Авербуха. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Где послушать музыку

В пятницу 20 марта, в Ростове-на-Дону в «Кроп Арене» в 20:00 пройдет концерт исполнительницы Элли на маковом поле. Пианистка, исполняющая атмосферный инди-поп, еще пять лет назад стала звездой камерной музыки во «ВКонтакте». Проникновенный узнаваемый голос, тонкая поэзия и звуки фортепиано сделали ее по-настоящему популярной у самых разных слушателей.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)

В воскресенье 22 марта в 16:00 в «Доме кино» состоится концерт фортепианной музыки. Учащиеся средней специальной музыкальной школы при Ростовской государственной консерватории им. Рахманинова и студенты Ростовской консерватории исполнят произведения русских и зарубежных композиторов.

Стоимость билетов — от 300 руб. (12+)

В воскресенье 22 марта в 22:00 в клубе Embargo с live-программой выступит уральский коллектив Lilova. Музыканты, перекладывающие традиционные народные мелодии на танцевальный бит, уже добились международного признания. Их поддержит своим сетом московский диджеи Amo:Ra.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (18+)

Какие спектакли посетить

В Ростовском молодежном театре в пятницу 20 марта в 19:00, покажут трагикомедию «Человек-невидимка» по одноименному роману Герберта Уэллса. Спектакль ставит вопрос о том, к чему приводит мечта стать невидимым — к свободе или самому глубокому одиночеству? Постановка заявлена как «глубокое исследование внутреннего состояния человека, получившего абсолютную возможность быть невидимым, но ставшего самым заметным и уязвимым».

Стоимость билетов — от 1200 руб. (16+)

В Ростовском музыкальном театре в пятницу и в субботу в 18:00 покажут один из самых популярных балетов классического наследия «Баядерка». Главные герои — индийская храмовая танцовщица и доблестный воин, чья любовь разрушена волей могущественного раджи. Спектакль завораживает контрастом между суетой многоцветных празднеств и возвышенной отрешенностью знаменитого акта «Тени».

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

Частный театр «Линии» в субботу 21 марта в 15:00 представит свой первый спектакль для семейного просмотра «Мы были маленькие». Это история о том, как можно взглянуть на привычные вещи с новой стороны, как пробудить воображение и найти вдохновение в каждом моменте.

Стоимость билетов – 1300 тыс. руб. (6+)

Что смотреть в кино

В кинотеатре «Горизонт Cinema&Emotion» в пятницу, 20 марта в 19:00 покажут франко-немецкой комедиию «Амели». Фильм Жан-Пьера Жене с Одри Тоту в главной роли вышел в 2001 году, получил множество наград и за 15 лет успел стать классикой. Кинолента будет транслироваться на языке оригинала с субтитрами.

Стоимость билетов — 1500 руб. (18+)

В прокат вышел новый фильм российского режиссера Сони Райзман «Картины дружеских связей». Ленту также можно посмотреть в пятницу в 17:35 в кинотеатре «Горизонт Cinema & Emotion» и в 20:40 в «Киномаксе IMAX». В фильме показан один зимний день и одна ночь из жизни тридцатилетних друзей, бывших однокурсников. Им нужно преодолеть бытовые трудности, чтобы встретиться и проводить Сашу (Александр Паль), надолго покидающего Москву.

Стоимость билетов — от 430 руб. (18+)

Также в эти выходные в ряде ростовских кинотеатров в разное время можно посмотреть новую российскую комедию «Доктор Гаф». В центре сюжета — ветеринар, который умеет общаться с животными, и 12-летняя девочка Марина. Вместе они спасают питомцев от банды преступников.

Стоимость билетов — от 270 руб. (12+)

Чем еще можно заняться

В субботу 21 марта в 19:00 во Дворце спорта Ростова-на-Дону пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». На льду предстанут олимпийские чемпионы разных лет, мировые звезды фигурного катания и действующие спортсмены. В их числе — Роман Костомаров, Александра Трусова, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Елизавета Туктамышева и многие другие. Выступления проходит под живой вокал Евгении Рябцевой.

Стоимость билетов — от 6500 руб. (6+)

