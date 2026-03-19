В Белоруссии освободили политзаключенных Эдуарда Пальчиса и Настю Лойко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал несколько человек после переговоров со спецпосланником президента США Джоном Коулом. Среди освобожденных — политический блогер Эдуард Пальчис и правозащитница Анастасия Лойко. Об этом сообщает «Наша Нива».

Эдуард Пальчис

Господин Пальчис был приговорен к 13 годам колонии. Анастасия Лойко — к семи годам колонии. Александр Лукашенко также освободил журналистку Катерину Андрееву, бывшего сотрудника таможни Николая Куляшова, активиста Кима Самусенко и еще несколько человек, которых обвиняли в участии в протестах.

Освобождение политзаключенных стало одной из тем переговоров белорусского президента с Джоном Коулом. В феврале власти Белоруссии освободили оппозиционного политика Николая Статкевича. В декабре 2025 года Александр Лукашенко помиловал 123 политзаключенных в обмен на снятие санкций США с предприятия «Беларуськалий».

