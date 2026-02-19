В Белоруссии освободили оппозиционного политика Николая Статкевича

Власти Белоруссии освободили оппозиционного политика Николая Статкевича. Об этом сообщила его жена Марина Адамович. По ее словам, господин Статкевич перенес инсульт.

«Николай дома! У него был инсульт. Сейчас он восстанавливается. Пока проблемы с языком. В остальном все нормально»,— сообщила госпожа Адамович (цитата по изданию «Наша Нива»).

После помилования 52 заключенных в сентябре 2025 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Николай Статкевич сам не захотел покинуть Белоруссию. В 2010 году Николай Статкевич баллотировался в президенты Белоруссии. В 2021-м был осужден на 14 лет колонии по обвинению в организации массовых беспорядков. Речь шла о протестах оппозиции после президентских выборов в августе 2020 года.

Александр Лукашенко помиловал некоторых осужденных после встреч со спецпосланником США Джоном Коулом. В июне 2025 года Минск освободил 14 осужденных, в том числе оппозиционного политика Сергея Тихановского. Еще 16 — в июле и 31 — в ноябре. Президент США Дональд Трамп заявлял, что рассчитывает на освобождение в Белоруссии 1,4 тыс. политзаключенных.