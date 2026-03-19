Лукашенко вновь встретился со спецпосланником США Коулом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит очередные переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом. Встреча проходит во Дворце Независимости в Минске.

«Мы ведем с ними переговоры. Достойно. Выведя за скобки Россию и Китай. Это не обсуждается»,— заявил Александр Лукашенко (цитата по БелТа). По его словам, на повестке — двусторонние отношения США и Белоруссии, в том числе восстановление работы американского посольства в Минске, освобождение политзаключенных, а также экономические вопросы и санкции. Всего существует около 10 тем, которые стороны намерены обсудить, указал президент.

Предыдущая встреча Александра Лукашенко с Джоном Коулом состоялась в середине декабря 2025 года. Тогда президент помиловал 123 политзаключенных в обмен на снятие санкций США с предприятия «Беларуськалий». Среди помилованных — одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, бывший кандидат в президенты страны Виктор Бабарико и нобелевский лауреат Алесь Беляцкий.

